San Miguel: violento accidente deja vehículo partido en dos en la Costa Verde

Increíble. Alrededor de la medianoche, un auto terminó dividido hasta en tres partes al chocar contra un poste de alumbrado público, aparentemente, tras realizar piques. El hecho ocurrió en la Costa Verde en la subida de Escardó, distrito de San Miguel.

Según la información preliminar, el vehículo provendría del límite del Callao y San Miguel, donde se suelen realizar piques ilegales. Aparentemente, cuando apareció la policía para intentar despejar la zona de los conductores que realizan estas maniobras temerarias, el conductor dio una vuelta en “U”, y al momento de pasar por la zona del impacto, ingresó un motociclista que le hizo perder el control de la unidad.

Lamentablemente, el conductor está herido y se encuentra en la clínica San Gabriel, en tanto, la copiloto, quien sería la pareja del conductor, quedó atrapada en el vehículo y terminó perdiendo la vida.

VEHÍCULO ESTARÍA MODIFICADO PARA REALIZAR PIQUES

Se presume que este vehículo sería utilizado para piques ilegales debido a que el motor estaría modificado, y las llantas serían especiales, utilizadas para este tipo de maniobras. La pareja habría estado en la zona donde se suele realizar esta actividad temeraria, y cuando retornaban una moto les cerró el paso provocando que el conductor perdiera el control de su unidad. Lso peritos han llegado a al zona para realizar las investigaciones.