Independencia: denuncian que personal trainer mató a palazos a un perro porque le ladró

Robert Jara, dueño del animal, vecinos y animalistas de Independencia piden justicia por la muerte de Campeón, un perro que fue asesinado por el personal trainer Freddy Brian Lázaro Cóndori en plena vía pública.

Según se conoció, el animal le ladró al hombre, lo que le molestó, por lo que tomó un palo de cemento y golpeó al can, que sufrió graves lesiones, principalmente en la cabeza; fue trasladado a una veterinaria.

RESPONSABLE DE LA MUERTE

Pese al esfuerzo de los profesionales, el perro murió por las lesiones que le causó el sujeto al golpearlo. El dueño del perro reveló que el agresor también trató de pegarle cuando le reclamó por atacar a su mascota.

Los vecinos señalaron que Campeón era un animal muy querido en el barrio y que su asesinato debe ser sancionado, por lo que solicitaron que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable de la muerte del can.