Julio Bretoneche: "Plan Escudo" del Gobierno no es muy beneficioso para las empresas de transporte

En entrevista con Buenos Días Perú, Julio Bretoneche, dirigente de Transportistas Unidos, señaló que evalúan un posible paro, ya que las extorsiones contra su gremio continúan, y que el Plan Escudo implementado por el Poder Ejecutivo no soluciona el problema que tienen.

Señala también que hasta el momento el ministro del Interior, César Astudillo, no recibe a los dirigentes de los transportistas, que buscan exponer la situación del sector y proponerle algunas alternativas que ayuden a combatir este flagelo que deja ya varios muertos y heridos.

MINIPLAN ESCUDO

Considera, por ejemplo, que si los militares resguardan los patios de maniobras de las empresas de transporte, ya no deberían estar policías en el lugar; ellos deben estar en la ruta para más seguridad; ese sería un tema por tratar en una reunión con el titular del Interior.

Por otro lado, dijo que la medida implementada por el Ejecutivo no es muy beneficiosa, “ya que son más de 350 empresas de transporte, y el plan solo alcanza a 35 o 40, casi un 11 %”, lo que al final no combate el problema de los extorsionadores; “es un miniplan escudo”.