¿Sabes qué hacer con tu mascota en caso de sismo? Conoce cómo atenderla ysegún expertos

Hoy, 14 de agosto, se realizará el Simulacro Nacional Multipeligro 2026 a las 3 de la tarde, luego que en la región se hayan registrado varios sismos recientes de moderada intensidad en Venezuela, Colombia y El Salvador, así como en Junín. Si bien es importante participar de esta actividad para estar prevenidos, también es necesario saber cómo atender a nuestras mascotas durante un sismo o terremoto.

RECOMENDACIONES DE LA EXPERTA

En la Municipalidad de La Molina se realizó un ejercicio de evacuación y rescate enfocado en las mascotas. La especialista veterinaria, Yesenia Lizano, dio algunas recomendaciones para que los dueños puedan conocer qué hacer para atender a sus mascotas durante un sismo.

“Primero hay que darles seguridad a las mascotas, porque pueden tener miedo o estrés y actuar de manera inapropiada”, comentó la especialista. “Debemos tener siempre su collar a la mano para colocarlo y salir rápido”, comentó.

¿QUÉ HACER SI VIVO EN UN EDIFICIO?

En caso de vivir en un edificio alto, la veterinaria recomienda que “se debe dar apoyo a nuestras mascotas, abrazarlos y buscar lugares que les permita estar seguros de algún vidrio o algún objeto que nos pueda caer encima”, manifestó.

Añadió que los perritos se estresan muy rápido y el miedo puede causarles algún paro cardiorrespiratorio u otro problema de salud, por ello es importante darles el abrazo para que se sientan protegidos.

MOCHILA DE EMERGENCIA: ¿QUÉ DEBE CONTENER PARA MI MASCOTA?

Las mascotas también deben tener objetos necesarios en la mochila de emergencia para su cuidado. De esta manera, un experto indicó que además de la mochila se debe tener una caja de reserva: la primera servirá para atender las 24 primeras horas, y la caja ayuda con reservas para los siguientes tres días.

Para las mascotas, se recomienda llevar comida no perecible (enlatados, galletas), correa adicional, vendaje o kit de primeros auxilios, suplemento alimenticio, botella de agua y un plato para darle de comer y beber a tu engreído.

SIMULACRO MULTIPELIGRO 2026

Hoy a las 3 de la tarde se realizará el Simulacro Nacional Multipeligro 2026, con ejercicios orientados a reforzar la respuesta frente a sismos y otros peligros asociados. La jornada incluye la participación de instituciones públicas y privadas, organizaciones, familias y ciudadanía.

Según Indeci, el ejercicio permite poner en práctica planes, protocolos y procedimientos previstos para una emergencia. También sirve para revisar las rutas de evacuación, las zonas seguras y los puntos de reunión definidos con anticipación por las familias, instituciones y comunidades