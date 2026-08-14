Surco: Conductores se enfrentan a golpes y hasta se lanzan un extintor

Una pelea entre varias personas terminó convirtiéndose en una batalla campal en Surco. Todo sucedió en el jirón María Elena Moyano, donde un grupo de jóvenes que tomaba bebidas alcohólicas habría iniciado una discusión contra trabajadores que atendían en un carro de helados, señalaron los vecinos.

La gresca fue registrada parcialmente por uno de los residentes. Según las imágenes, dos hombres se enfrentan a golpes en plena calle, hasta que uno terminó derribando el otro. En ese momento, quienes estaban viendo la pelea intentan separarlos, pero todo reinicia cuando uno de ellos vuelve a atacar al otro.

Es en ese momento que uno de ellos toma un extintor y arroja el objeto contra el camión, en ese momento sale el contenido del extintor y el sujeto lo dirige hacia el camión y hacia los trabajadores, por lo que uno de ellos se enfrente a este último, hasta que los vecinos intervienen para separarlos y poner fin le la pelea.

SE INVESTIGA A LOS RESPONSABLES

Hasta el lugar llegó personal de serenazgo y miembros de la policía para controlar la situación. Ahora las autoridades se encargarán de investigar cómo se dio inicio a esta violenta pelea y las responsabilidades por los daños ocasionados.