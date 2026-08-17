Cámara de seguridad capta el preciso instante en que mujer es atropellada en Santa Anita

Un impactante accidente quedó registrado por cámaras de seguridad en el distrito de Santa Anita, donde una mujer fue atropellada por una camioneta mientras se encontraba junto a un vehículo estacionado.

En las imágenes se observa que la víctima estaba colocando sus pertenencias en la maletera de otro automóvil cuando una camioneta cambió de carril de manera intempestiva y terminó embistiéndola.

El conductor habría intentado adelantar a un bus de transporte público cuando perdió el control de la unidad. Durante la maniobra, también estuvo a punto de atropellar al taxista que se encontraba cerca de la víctima.

CONDUCTOR HABRÍA ESCAPADO TRAS EL ACCIDENTE

Tras el fuerte impacto, la mujer quedó tendida en la vía mientras el conductor de la camioneta habría decidido huir del lugar sin prestarle auxilio. Asimismo, según las primeras informaciones, el chofer incluso habría abandonado la camioneta en la zona y escapado antes de la llegada de las autoridades.

Por otro lado, las imágenes de las cámaras de seguridad serán importantes para reconstruir la secuencia del accidente y determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello e identificar identificar y ubicar al conductor, mientras se espera conocer el estado de salud de la mujer afectada.