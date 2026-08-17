Comas: vehículo pierde el control y termina atascado en una escalera

Un automóvil terminó atrapado de manera insólita. Se despistó y terminó cayendo sobre unas escaleras en el pasaje Los Robles de Comas, alrededor de la 1 de la madrugada, quedando atascado.

El vehículo habría avanzado luego que el propietario, al parecer, no activó de manera correcta el freno de mano. Según contaron los vecinos, el dueño del auto llegó de trabajar y descendió de la unidad sin percatarse de que esta podría avanzar.

VEHÍCULO ATASCADO: COMPLEJA SITUACIÓN PARA REMOVERLO

El vehículo descendió sin control hasta terminar debajo de unas escaleras, quedando atascado en este punto, donde también rompió una baranda. La complicada ubicación del vehículo hace difícil su remoción evitando causar más daños, pues una grúa convencional no podría ingresar hasta dicho lugar, por lo que el dueño busca una unidad especializada para remover el vehículo.

Las autoridades han llegado al lugar para realizar las diligencias que determinen cómo ocurrió este accidente, mientras tanto el automóvil permanece en el lugar hasta la llegada de una unidad especializada que pueda retirarlo de manera segura y sin ocasionar más daños.