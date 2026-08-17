¡Bus atrapado! Inundaciones bloquean bypass en Villa María del Triunfo

ACTUALIZACIÓN: COMIENZA EL RETIRO DEL AGUA

Ante esta situación, las unidades correspondientes iniciaron los trabajos para retirar el agua acumulada, cuya altura habría alcanzado aproximadamente cuatro metros. Según se pudo observar, el bus intentó atravesar la vía pese a la considerable cantidad de agua que ya se encontraba empozada, quedando finalmente atrapado.

Asimismo, los camiones cisterna que participan en las labores también han presentado complicaciones debido a la gran cantidad de lodo y residuos acumulados sobre la pista, dificultando las tareas de succión y retiro del agua.

NOTA ANTERIOR

Tras las intensas lluvias registradas en los últimos días, que provocaron inundaciones en distintos distritos de Lima Metropolitana, un bus quedó atrapado en un conocido bypass de Villa María del Triunfo que conecta con Villa El Salvador, a la altura de la avenida 28 de Noviembre.

La unidad lleva más de 15 horas varada en una de las zonas que suele verse afectada durante este tipo de emergencias, situación que genera preocupación entre las autoridades y los transeúntes que circulan por el sector.

El incidente se registró desde la noche del domingo. En un primer momento, el acceso fue cerrado debido a la acumulación de agua; sin embargo, posteriormente se restableció el tránsito para evitar una mayor congestión en esta vía de alta circulación.

BUS ATRAPADO EN EL AGUA

Esta peculiar situación se registró desde la noche anterior, cuando un bus intentó atravesar la zona y terminó atrapado debido a la acumulación de agua. Ante la emergencia, el conductor tuvo que abandonar la unidad y esperar la llegada de camiones cisterna para retirar el agua acumulada.

Asimismo, cinco camiones cisterna a cargo del personal de MAPE llegaron nuevamente esta mañana y continúan con los trabajos de succión y retiro del agua, con el objetivo de mitigar la emergencia y restablecer en tránsito en esta concurrida vía.

TRANSEÚNTES SOLICITAN AYUDA

Por otro lado, los transeúntes de la zona solicitaron mayor presencia de las autoridades y denunciaron la escasa atención ante este tipo de emergencias, que ponen en riesgo tanto a peatones como a conductores que circulan por el sector. “Las autoridades no hacen nada y molestan, no es el único sitio”, indicó una transeúnte.

Asimismo, la molestia por las deficiencias en la construcción del bypass también ha generado el malestar de los transeúntes, quienes cuestionaron las condiciones de la vía, ya que esta debería facilitar la movilidad y garantizar un tránsito seguro. “Este es un trabajo mal hecho, han hecho una alcantarilla de filtración que no es bueno, debería de haber una alcantarilla”, manifestó otro transeúnte.