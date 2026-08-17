Estado de Emergencia para Villa El Salvador: Keiko Fujimori inspecciona viviendas afectadas por inundaciones

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a Villa El Salvador para supervisar las viviendas y zonas afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días. Durante su recorrido, la mandataria fue recibida por los damnificados del sector.

A su llegada, Fujimori anunció la declaratoria de estado de emergencia en el distrito, con el objetivo de agilizar las acciones de respuesta y atender a las familias afectadas por las consecuencias de las precipitaciones.

Asimismo, la presidenta agradeció el trabajo conjunto del Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de Lima, Sedapal y el Ministerio de Educación, cuyos equipos vienen participando en las labores de atención y recuperación de las zonas afectadas.

ESTADO DE EMERGENCIA PARA SECTORES AFECTADOS

Una de las principales medidas anunciadas será declarar en estado de emergencia al distrito de Villa El Salvador, junto con otros distritos y regiones afectadas por las intensas lluvias. “He hablado también con el primer ministro y vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectadas”, indicó la presidenta.

ACCIONES PARA LOS COLEGIOS

Por otro lado, también se refirió al trabajo con el Ministro de Educación para poder realizar las inspecciones a los colegios afectados y de esa forma solventar los daños y garantizar la seguridad para los estudiantes.