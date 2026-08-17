Hija del alcalde de Rímac denuncia intento de feminicidio: “he vivido violencia familiar por años”

La hija del alcalde del Rímac, Katherine Angélica de La Rosa, acusó a su expareja de intento de feminicidio, luego que, en octubre del año pasado la atacara jalándole del cabello y rastrillándole un arma en la cabeza cuando sus menores hijos estaban presentes. Afortunadamente, su madre y hermana estaban en el lugar y evitaron que la situación pase a más.

Recientemente, según la víctima, intentaron incendiar su vehículo en Independencia. Para ella este hecho estaría vinculado a la denuncia por intento de feminicidio que realizó en el Ministerio Público. Su expareja, identificado como Giancarlo Genaro Fierro Román, sigue en libertad y se ha convertido en una amenaza constante para la joven madre y sus hijos.

PESE A SENTENCIA, SEGUIRÍA AMENAZANDO A SU EXPAREJA

La madre de Katherine de la Rosa, explicó que Giancarlo Fierro Román, ya tiene una sentencia por agresiones por 20 meses, que incluye dos medidas de alejamiento, pero señaló que él no ha detenido el acoso contra su hija, pues el último atentado ocurrió recientemente cuando rociaron combustible en su vehículo.

ACOSO Y AMENAZAS NO SE DETIENEN

El alcalde Néstor de La Rosa, señaló que prefirieron no mostrar el video del ataque por los niños, sin embargo, como este sujeto ha continuado con los ataques y acoso, se decidió dar el material como prueba de la violencia en la Fiscalía: “uno de los terrores que tiene este sujeto y su padre es que mi hija dé su declaración, por eso le están haciendo persecuciones por todo lado. Ya es una forma sistemática. Hoy no estoy como alcalde, sino como padre dando el pecho por mi familia”, manifestó el alcalde.

En tanto, la madre de la joven atacada, Kathy Menéndez, señaló que Fierro Román ha amenazado con matar a toda la familia, incluso, ha dicho que van a llorar “lágrimas de sangre”, por eso decidieron hacer el caso público. Para la madre de la víctima, tanto la expareja de su hija, como el padre de este, que fue identificado como Carlos Viterbo Fierro Román, policía en actividad, son los responsables de cualquier atentado que podría tener su familia.

Asimismo, la madre de la joven contó que la violencia contra su hija ocurrida el pasado octubre de 2025, se inició porque le descubrió una infidelidad, por esa razón se descontroló y terminó generando toda esta situación. Añadió que las autoridades están siguiendo este caso con dos tipos delictivos: tentativa de feminicidio y maltrato físico.

POSIBLE DENUNCIA CONTRA “KIKE” PERAMÁS

El alcalde Néstor de la Rosa, señaló que Enrique "Kike" Peramás, quien fue alcalde del Rímac, hizo público este caso y lo relacionó con un tema político, porque su hija Katherine está candidateando a la alcaldía de ese distrito. Además, dijo que “Kike” Peramás ahora es defensa legal del acusado, por lo cual De la Rosa plantea hacerle una denuncia también por exponer este caso familiar.

ANGIE LA ROSA: “HE VIVIDO VIOLENCIA FAMILIAR POR 12 AÑOS”

La hija del alcalde, Katherine Angélica de la Rosa, quien postula a la alcaldía del Rímac, reveló que ha sido víctima de violencia familiar desde hace 12 años, cuando inició su matrimonio, y que ha sido muy difícil para ella sacar esto a la luz, pues sentía un respeto por el padre de sus hijos, sin embargo, como sus atentados son frecuentes, está luchando desde el Poder Judicial.

“Tengo temor y miedo por mi vida, pero tengo coraje de no querer que mis niños queden desamparados”, manifestó la joven madre afectada por la violencia.