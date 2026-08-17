Alcalde de Lima visita zonas inundadas de Lima sur por lluvias y anuncia medidas de limpieza

A causa de las lluvias registradas en las últimas horas, diversas viviendas de Lima sur, en distritos como Villa María del Triunfo (VMT), Villa El Salvador, entre otros, han resultado afectadas. Ante esta situación, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, llegó hasta las zonas perjudicadas para realizar un diagnóstico y anunciar una serie de medidas de limpieza y recuperación.

En declaraciones para Buenos Días Perú, el burgomaestre mencionó que se ha realizado un diagnóstico de las zonas afectadas y precisó que se destinará toda la maquinaria necesaria para los trabajos de limpieza y saneamiento en los puntos perjudicados.

“Ha habido un gran trabajo de los equipos que han intervenido (…) Se ha trabajado conjuntamente con las distintas autoridades a través del Centro de Operaciones Regionales. Hemos coordinado con el ministro de Vivienda, el alcalde de Villa El Salvador y Sedapal, y se ha hecho un gran trabajo. Se han extraído 115 mil galones de agua, esto se ha hecho básicamente con el equipamiento que se ha puesto a disposición”, manifestó.

INSTALACIÓN DE HOSPITAL DE CAMPAÑA EN ZONA AFECTADA

Ante la acumulación de agua, el alcalde de Lima advirtió que podría presentarse una situación complicada para la salud de los residentes, por lo que hizo un llamado al titular del Ministerio de Salud (Minsa) para instalar un hospital de campaña en la zona afectada.

“Se invoca al ministro de Salud para que ponga un hospital de campaña en la zona. Ofrecemos la infraestructura del Hospital de la Solidaridad”, señaló.

Finalmente, el burgomaestre comentó que se viene realizando una evaluación de los daños ocasionados en las viviendas y que se analizarán mecanismos para la reposición de las pertenencias perdidas como consecuencia de las inundaciones.

“Activaremos los seguros y mecanismos para darles atención de limpieza y fumigación. El gerente de Sedapal me ha ofrecido que también se les podrá reponer los objetos que se han perdido”, indicó.