Remanentes de “los hijos de Dios”: mafia seducía a hombres para robarles

Agentes de la División de Investigación de Homicidios detuvieron en las últimas horas a presuntos miembros de la banda "los hijos de dios". Estos remanentes habían usado a una de sus integrantes, conocida bajo el alias de "Oswely", para enamorar y después "centrar" a trabajadores como Julio César Zapaille, obrero de la Línea 2 del Metro de Lima, quien apareció muerto a finales del año pasado.

¿CÓMO OPERABAN?

De acuerdo al coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, esta mafia utilizaba a una mujer extranjera para seducir a sus víctimas y, luego, robarles: “se trata de una modalidad delictiva conocida como ‘el sueño sentimental’, donde una fémina extranjera selecciona una víctima, sea comerciante o personas que a través de la relación sentimental, comienza a tener conocimiento de sus movimientos como ahorros, cuentas bancarias, y los 'centra' a los integrantes de su banda”, explicó.

El cabecilla, alias “Carenina”, y la mujer conocida como “Oswelly”, secuestraron a Julio Zapaille, pero como no llevaba documentos en ese momento, los delincuentes tuvieron que ir a casa de la madre de la víctima y presionarla para que entregue el DNI de la víctima y sus tarjetas bancarias, luego fueron con Julio César a retirar dinero, pero solo extrajeron 200. Cuando terminaron con la vida del obrero y lo arrojaron a un basural, los delincuentes siguieron utilizando el celular del occiso haciendo transferencias por 50 mil y 55 mil soles.

EL CASO SIGUE EN INVESTIGACIÓN

Las cámaras de seguridad permitieron ubicar el auto donde secuestraron a Julio Zapaille y después, poco a poco, identificar a los delincuentes. El coronel PNP Carlos Morales, mencionó que la mujer se encuentra en Colombia y se están haciendo las coordinaciones a través del FBI para su ubicación y detención, porque ya hay una medida de detención y una alerta roja que se está gestionando.