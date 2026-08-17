Con 90 % de probabilidad: NOAA advierte que “El Niño” podría alcanzar una intensidad muy fuerte

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (en inglés, National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) elevó su pronóstico y advierte que “El Niño” podría alcanzar una intensidad muy fuerte este año.

Con más del 90 % de probabilidad de ocurrencia, el Perú podría enfrentar más calor, lluvias mucho más intensas en el norte y cambios marcados en otras regiones.

PODRÍA CONVERTIRSE EN “EL NIÑO” MÁS FUERTE DE LA HISTORIA EN PERÚ

Según el responsable de la Subdirección de Vigilancia Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, “el último comunicado de la NOAA (...) ya menciona probabilidades altas de un Niño muy fuerte hasta fines de año, incluso que pudiera superar también los eventos más importantes de 1950”, aseguró.

¿QUÉ PODRÍA PROVOCAR EL NIÑO?

Según los especialistas: en la costa Norte, lluvias intensas a extremas en Piura, Tumbes y Lambayeque; en la sierra Centro y Sur, un déficit de lluvias; en tanto, en la Amazonía, se prevé menos precipitaciones. Las consecuencias no serían iguales en todo el país.

Mientras en la sierra Centro y Sur podrían presentarse condiciones desfavorables para las lluvias, Piura, Tumbes y Lambayeque podrían recibir precipitaciones mucho más intensas hacia el verano.

LA DANA ANÍBAL: ¿QUÉ TRAERÁ?

Del 16 al 18 de agosto se prevé la “Dana Aníbal”, con la que se espera: lluvias, granizo, descargas eléctricas, nieve sobre 4,000 m.s.n.m., vientos más fuertes y noches más frías. Y mientras en la sierra se preparan para el frío, en Lima se vive un invierno atípico que por momentos parece verano.

Angie Flores, representante del Senamhi, explicó que en la capital se sigue con la sensación de bochorno, por lo que se espera temperaturas entre los 19 y 21 grados, incluso, se podrían superar los 27 grados. Esto debido a que el mar sigue cálido y las temperaturas de la costa están varios grados por encima de lo habitual.