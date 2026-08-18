Así amanece Ticlio Chico: Vecinos enfrentan frío, humedad y calles afectadas por las lluvias

Una olla común que atiende a 53 personas también resultó afectada por las precipitaciones y presenta daños en sus instalaciones.

Tras el cambio climático registrado en los últimos días, marcado por intensas lluvias en varios distritos de Lima, una de las zonas más afectadas ha sido Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo.

La humedad provocada por las constantes precipitaciones ha generado la aparición de hongos y deteriorado los techos de numerosas viviendas, algunas de las cuales ya presentan condiciones que representan un riesgo para sus habitantes.

La emergencia también ha afectado a una olla común de la zona conocida como Pullusca, que ha tenido que enfrentar las consecuencias de las lluvias y recurrir al apoyo de los propios vecinos para evitar que los daños continúen aumentando.

OLLA COMÚN AFECTADA

La intensa lluvia registrada el día de ayer también afectó a una olla común que brinda apoyo alimentario a aproximadamente 53 personas. Las precipitaciones dejaron en malas condiciones las instalaciones del lugar, ocasionando daños principalmente en los techos y parte del área de cocina. “Esta parte de aquí anteriormente se había caído, esto lo he hecho con el esfuerzo de mi dinero para poder brindarles la seguridad”, indicó