San Juan de Lurigancho: vecino convierte vereda pública en depósito

Los vecinos aseguran que los constantes reclamos no han logrado que el propietario retire los objetos de la vía pública.

Un hecho que genera malestar entre los vecinos de la asociación Inca Manco Cápac, en San Juan de Lurigancho, es la ocupación de una vía pública por parte de un residente que utiliza la calle como depósito para almacenar diversos objetos. Esta situación dificulta el tránsito y representa un riesgo para quienes circulan por la zona.

Según los vecinos, el problema se mantiene desde hace aproximadamente 15 años y, pese a los constantes reclamos, el propietario de los objetos se habría negado a retirarlos. Ante ello, los residentes solicitaron la intervención de las autoridades para recuperar el libre tránsito y garantizar el orden y la seguridad en el sector.

USA LA CALLE COMO DEPÓSITO

Residentes de la zona indicaron que esta situación se viene repitiendo durante varios años y que cada vez son más las cosas que viene colocando en la vía pública. “Este señor no hace caso a nadie, lo botan y al día siguiente está de nuevo, llevamos años y años y la municipalidad no toma acciones como debe de ser como autoridad”, indicó vecino de la zona.

Además denunciaron que la presencia de los fiscalizadores es en vano ya que solo vienen a observar pero no hacen nada al respecto. “Vienen, ellos conversan y no hacen nada”, agregó otra vecina del sector.

FOCO INFECCIOSO

Tras permanecer durante años en la vía pública, estos objetos se habrían convertido en un foco infeccioso debido a la presencia de mosquitos y ratas, lo que representa un riesgo para la salud de los vecinos y estudiantes que transitan constantemente por la zona.

Por otro lado, los residentes también expresaron su preocupación ante un eventual sismo, ya que la acumulación de objetos dificultaría las rutas de evacuación y el ingreso de vehículos y equipos de emergencia. “Frente a un evento, un desastre o un terremoto, como ingresan los bomberos o ambulancias para evacuar a nuestros estudiantes”, indicó otro vecino.