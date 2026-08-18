Senadora Moyano coordina entrega de ayuda a comedores populares tras inundaciones en Villa El Salvador

Durante la jornada se coordinó la entrega de víveres y otros recursos para atender a las familias damnificadas por las precipitaciones.

A raíz de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en el sector 1 de Villa El Salvador, la senadora Martha Moyano llegó a una de las zonas más afectadas para supervisar y continuar con la entrega de ayuda a las familias damnificadas.

La reunión se realizó en uno de los comedores populares del sector, espacios que también resultaron afectados por las precipitaciones. Durante la jornada se coordinó la entrega de víveres y otros recursos, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Keiko Fujimori para atender a los damnificados.

SE SEGUIRÁ LLEVANDO AYUDA

A su salida, tras la reunión sostenida, Martha Moyano señaló que se vienen realizando inspecciones en distintos comedores populares con el objetivo de identificar sus principales necesidades y brindarles la ayuda necesaria ante las afectaciones provocadas por las lluvias. “El Midis con la ministra han venido a verificar a dos comedores para dejar los víveres para que puedan cocinar, serán entregado alimentos para 120 damnificados”, indicó.

Asimismo, Moyano expresó su reconocimiento y respeto hacia los integrantes de los comedores populares, destacando que, incluso en situaciones de vulnerabilidad, continúan trabajando y convirtiéndose en un importante puente de ayuda para otras personas de la comunidad.