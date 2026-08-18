Acusado de atacar a la hija del alcalde del Rímac responde: me descontrolé porque me agredieron

Katherine Angélica de la Rosa Menendez, hija del alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, denunció a su aún esposo por intento de feminicidio y maltrato físico, incluso compartió un video de octubre de 2025, donde se observa a su esposo, Giancarlo Fierro Román, arrastrarla, tirarla al piso y rastrillar un arma en frente de ella, a su menor hija y a su madre.

GIANCARLO FIERRO DA SU DESCARGO Y PIDE DISCULPAS

El acusado por la familia De la Rosa, Giancarlo Fierro Román, conversó con Buenos Días Perú y aseguró que no es verdad lo que afirma la madre de sus hijos: “es falso que la hostigue, además no hay dos órdenes de alejamiento, solo hay una”, manifestó y dijo que la sentencia que arrastra es un tema de agresiones mutuas y no se debe al video que mostró su aún esposa que data de octubre anterior. Explicó que lo denunciaron posteriormente por ese video.

En tanto, aceptó que su comportamiento de aquel día no fue el adecuado: “no me siento orgulloso por lo que se ve en el video, fue un momento donde me descontrolé, obviamente hubo una motivación. No me siento feliz y pido las disculpas del caso”, respondió, sin embargo, responsabilizó a Katherine de la Rosa, a su madre y a su hermana por ocasionar el conflicto: “El video está cortado. Inicia en la puerta de la casa cuando ella, la mamá y la hija me agreden y me voy a la habitación, pero me siguen molestando”, dijo Fierro Román.

Cuando Martín del Pomar indicó que eso no amerita el uso de un arma, el esposo de Katherine de la Rosa respondió: “En ningún momento le apunto a ella con el arma (…) No puedo mandarles un puñete o golpearlas porque me vuelvo en agresor, ¿es correcto?”, luego añadió: “(…) Si se dan cuenta la madre y la otra me están jalando”.

“TODO ES POR POLÍTICA”

Durante su argumentación, Fierro Román aseguró que su esposa Katherine Angélica de la Rosa está sacando este video después de varios meses por su candidatura política y la acusó de querer acabar con su vida: “El viernes de la semana pasada han entrado con siete matones de origen venezolano, para llevarse mi camioneta. Ha llegado Katherine y entre ellos su actual novio que es sub oficial de la policía (…) Puedo hacerles llegar los videos con los venezolanos apuntando con armas de fuego, amenazando a mi padre en la cabeza y a mi hermanito de 5 años”, aseguró.

En tanto, negó la afirmación de Katherine y su padre Néstor de la Rosa, de que esté recibiendo apoyo del exalcalde del Rímac, Enrique “Kike” Peramás: “Eso no sabría decirle, no he visto eso”, aseguró.

ACUSÓ A SU ESPOSA DE CONSUMIR DROGAS Y SERLE INFIEL

Más adelante, Fierro Román aseguró que todo se inició porque Katherine de la Rosa quería un dinero y él se negó, entonces, aprovechando que el no estaba, tomó su celular y empezó a revisarlo, es allí que empieza la situación: “Llegó un momento en que me iba a descontrolar y por eso le digo a la señora [y a su hija] que se vayan”, explicó y dijo que la escena terminó con la presencia de la policía, donde ninguna de ellas sentó una denuncia, pero firmaron acta donde aseguraron que todo estaba bien y no pasó nada.

Añadió que el problema de fondo fue la presunta infidelidad de Katherine de la Rosa: “El tema de atrás, es que la señorita que supuestamente ha sido violentada, llegaba borracha, drogada a la casa y me entero que tenía una relación extramatrimonial con un sujeto que era dentista y me separo de ella, no es que ella se separa de mí y tengo como mostrar todo lo que digo”, afirmó Giancarlo Fierro Román, y añadió que su aún esposa y la pareja de ella, que es suboficial de tercera, lo están hostigando, le han puesto un GPS en el auto y lo siguen a todo lado, además aseguró que tiene prueba de todo ello.

En otro momento, llegó a acusar a su suegra y a la hija de ella como autoras intelectuales de un intento de asesinato en su contra, incluso dijo que hay testigos protegidos que las señalan de ello. Además, indicó que Katherine de la Rosa estaría pagando 45 mil soles para mandarlo a matar: “la ponen como la víctima, pero no revisan las pruebas que les estoy dando”, comentó.

SITUACIÓN DE LOS NIÑOS

Según Fierro Román, las pruebas que le han realizado a los niños indican que ellos no tienen problemas psicológicos por este hecho, incluso dijo que su aún esposa señaló en un documento que "él es un padre ejemplar". En tanto, afirmó que está realizando terapia psicológica por todos los eventos traumáticos que le han pasado.

Por otro lado, dijo que hay una orden judicial donde se dicta que él puede ver a sus hijos y que ella no está cumpliendo, además, que la orden de restricción en su contra es para que no se acerque a Katherine de la Rosa, no a sus hijos, y han pasado seis meses, pero su esposa no le permite ver a sus niños.