Katherine de la Rosa rechaza acusaciones de Giancarlo Fierro y asegura: “mis hijos le dicen monstruo”

Katherine Angélica de la Rosa, hija del alcalde del Rímac, se presentó en Buenos Días Perú junto a su abogada Numa Valderrama Orbegozo, para responder a las recientes declaraciones de Giancarlo Fierro Román donde la acusa de infidelidad, intento de asesinato, y presuntos hábitos de consumo.

La defensa de Katherine dijo que se han hecho unas siete denuncias contra Giancarlo Genaro Fierro Román, por materia de violencia familiar. Una de ellas se realizó el 28 de noviembre del 2025, por lo que el juzgado actuó de manera célere y colocó medidas de protección, paralelo a ello el juez penal de Violencia Familiar emite una sentencia, y en esta Fierro Román se acoge a una sentencia anticipada, además, aparenta un arrepentimiento.

Katherine de la Rosa manifestó que desde el 28 de noviembre de 2025 ya no vive con su esposo, pues el juzgado pidió su inmediato alejamiento del hogar. Añadió que cada vez que Fierro Román y su padre realizan actos de agresión y violencia se vuelve a acercar donde ella se encuentra. “Desde el 27 de noviembre no vivimos tranquilos, desde allí nos pusimos a buen recaudo. Han habido entre cuatro a cinco situaciones de violencia física y psicológica. Vienen y gritan que me van a matar”, manifestó Katherine, quien también dijo que teme por su vida y la de sus hijos.

¿CONTINUARÁ SU CANDIDATURA A LA ALCALDÍA DEL RÍMAC?

Katherine de la Rosa explicó que nunca quiso exponer su vida privada, sin embargo, su padre, Néstor de la Rosa, le aconsejo que postule, pues considera que es una manera para resguardar su seguridad y la de su familia: “nos sentimos tan vulnerables, es por eso que mi padre consideró exponerme políticamente, pues es la única manera que nos puedan escuchar y resguardar mi integridad y la de mis hijos”.

Además, dijo que “para trabajar tranquila, mi paz y la de mis hijos las pongo en manos de la justicia. Lo pensé mucho, me ha tardado diez meses en denunciarlo públicamente. Me ha tomado guerra tras guerra con jueces, fiscales y policías que me revictimizaban. También me ha tomado muchas terapias para fortalecer nuevamente mi autoestima, porque me la trajeron muy abajo. Y tomé la decisión de aceptarle a mi padre la batuta, porque considero ser ejemplo de muchas mujeres que han pasado por lo mismo, que duermen con un monstruo. Ellos con frecuencia vienen hiriendo nuestra autoestima y realizan maltrato psicológico y físico, normalizando esta situación”, comentó

ASEGURA QUE SU ESPOSO “NO ESTÁ BIEN DE LA CABEZA”

La hija del alcalde del Rímac, señaló que desde el 28 de noviembre todos han tomado terapia psicológica, además, que los tres pequeños tienen autismo, explicó. Explicó que su pareja está mal de la cabeza: “debería pasar por psiquiatría, no es una persona consciente de lo que está haciendo. Es una persona violenta y agresiva, que ha intentado matar a su esposa”, enfatizó.

En tanto, la abogada de la defensa explicó que Fierro Román solo se escuda en dichos, pero que su defendida está mostrando los documentos que muestran las medidas de órdenes de alejamiento en su contra. Además, en la sentencia que el presunto acusado no acató, se ordenó una multa por reparación civil y no aproximarse a la víctima.

ORDEN DE ALEJAMIENTO INCLUYE A SUS HIJOS

Katherine dijo que ha sido difícil. Explicó que los cuatro, ella y sus hijos, tienen medidas de protección donde condicionan a fierro Román a hacerse pruebas psicológicas y si sale apto podría tener alguna visita: “mis hijos han quedado muy marcados, ellos no lo quieren ver, le dicen monstruo, han pasado pericias con la jueza donde no responde positivamente hacia el padre, a sus 6 años ya conocen la palabra pistola y cuando ven policías se esconden”, comentó la madre y agraviada.

Por otro lado, aseguró que no pueden hacer una vida normal, pues hay días que no lleva a sus hijos al colegio cuando su pareja frecuenta por la casa y realiza actos intimidatorios: “Todos vivimos aterrados, no sabemos si ese día vamos a llegar vivos a casa. No sabemos si él se lleve a sus hijos y no pueda verlos más”, explicó.

NIEGA CONSUMIR DROGAS Y RETA A SU PAREJA: “QUE NOS HAGAN PRUEBAS A LOS DOS”

Giancarlo Fierro aseguró que su esposa tenía problemas de consumo, a lo que Katherine de la Rosa respondió: “Yo le invito a él que ambos nos hagamos exámenes toxicológicos”, en tanto, no puede afirmar que Fierro Román no consumiera drogas.

Comentó que este sujeto tiene la casa llena de armas, que están en el registro de la Sucamec, pero tras los hechos de violencia le han suspendido la licencia. Sin embargo, dijo que Fierro Román no le importa la justicia, se burla de las medidas que tiene a su favor. En otro momento, añadió que él tiene enemigos que no lo quieren ver, y que estaría cosas del “bajo mundo”, pero no podría asegurarlo porque no tiene pruebas.

SOBRE SUPUESTO ATENTADO ORQUESTADO POR LA FAMILIA DE LA ROSA

La abogada de la defensa señaló que el día 20 de agosto está programado el pedido de revocatoria de la pena para que se haga efectiva y sea internado en un penal, toda vez que no cumplió las medidas de su anterior sentencia.

Respecto a la investigación del supuesto atentado contra Giancarlo Fierro en Villa El Salvador, Katherine fue convocada por ser esposa, ella absolvió las preguntas y añadió que tienen conocimiento de que en esta investigación se está yendo por un conducto que no guarda relación con su patrocinada: “Ahora este señor pretende, a la luz pública, decir cosas que no puede acreditar y que solo son dichos”, enfatizó.

La abogada Numa Valderrama Orbegozo, solicitó que se haga justicia en este caso. “Lo que solicitamos es que el día 20, la jueza tendrá en sus manos el poder de hacer que se cumpla la ley, pues Fierro Román no asiste a las terapias, no pasa las evaluaciones, no cumple con el pago de alimentos”, explicó.