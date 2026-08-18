Disparan a chofer de miniván en Comas y dejan carta extorsiva: “seguiremos matando choferes”

En plena ruta y a pocos metros del hospital Sergio Bernales, en Comas, un conductor que realizaba sus labores fue interceptado por delincuentes en motocicleta, le dispararon y le dejaron una nota extorsiva.

El ataque ocurrió, aproximadamente, a las 10 de la noche, en la avenida Túpac Amaru, en Collique. Mientras el conductor se movilizaba, estos delincuentes le lanzaron un papel dentro del vehículo, lo que sorprendió al chofer, en ese momento lanzaron tres impactos de bala, dos dirigidos a la ventana del conductor y uno dirigido al parabrisas.

Afortunadamente, las balas no le quitaron la vida al conductor, pero terminó herido por los vidrios desprendidos, además, había dos pasajeros que estaban en la minivan, los que resultaron ilesos.

PODRÍA TRATARSE DE UN ERROR

Según la esposa de la víctima, el conductor no suele realizar esa ruta: “me siento bien indignada. Esto es una confusión porque él no trabaja para ninguna empresa, el se desenvuelve por el Centro de Lima vendiendo verduras, mercadería”, explicó. Añadió que una de las balas le rozó el brazo derecho.

No se descarta que los delincuentes se hayan equivocado de víctima, pero esto deberá ser confirmado tras las investigaciones policiales. En tanto, en la carta se lee que la amenaza es dirigida hacia todos los conductores de minivan de la ruta Collique a Puente Piedra y que, si no se comunican con ellos, seguirán asesinando a más choferes. La organización criminal que se adjudicó el ataque se hace llamar “primer comando de Lima”.