Casas al borde del colapso: Vecinos de Ate viven en constante peligro

ACTUALIZACIÓN

Asimismo, el reducido acceso habilitado para el tránsito continúa siendo una dificultad para los vecinos, ya que no cuenta con señalización ni condiciones adecuadas para facilitar el desplazamiento de madres, niños y adultos mayores. A ello se suma la presencia de un muro de contención que, según los residentes, se encuentra en riesgo de colapsar. "Mire como el muro se está yendo para delante, todos los días se va para delante", sostuvo una vecina del sector.

Además, el desprendimiento de rocas y otros elementos de la propia construcción también representa un riesgo para los vecinos. Esta situación, sumada al deterioro de las estructuras, podría generar consecuencias mayores ante un eventual colapso.

El problema afecta a alrededor de cinco asentamientos humanos, cuyos residentes deben recorrer largos tramos para poder llegar a la vía principal y evitar transitar por las zonas consideradas de mayor riesgo.

NOTA ANTERIOR

Vecinos de la Asociación Juan Gonzales Berrospi del distrito de Ate denunciaron el mal estado de varias viviendas que fueron parcialmente demolidas por la Municipalidad de Ate para facilitar el acceso a la carretera Central. Según los residentes, las estructuras quedaron en condiciones peligrosas y representan un riesgo constante para quienes transitan por la zona.

Parte de la infraestructura permanece expuesta, con fierros, paredes deterioradas y tuberías que obstaculizan el paso peatonal. Los vecinos temen que estos elementos puedan desprenderse o provocar un eventual colapso, poniendo en riesgo la integridad de quienes circulan diariamente por el sector.

Ante esta situación, algunos residentes optaron por utilizar otra vía de salida para dirigirse a sus centros de trabajo y evitar exponerse al peligro. Asimismo, cuestionaron que la municipalidad no haya culminado los trabajos de limpieza y retiro de los restos de construcción tras las obras realizadas.

PREOCUPACIONES ANTE UN SISMO

Esta situación se agrava aun más, ante el último sismo registrado en la capital de este 19 de agosto, donde los vecinos indicaron que el movimiento fue muy frusco de estas infraestructuras. “Nosotros no tenemos por donde escapar, acá vivimos adultos, niños y madres, la obra por abajo está bien maquilladita, pero acá, esto es la realidad”, indicó vecina de la zona.

Asimismo, indicó que los vecinos han realizado constantes protestas para exigir una solución ante esta situación. Además, señaló que la malla protectora instalada inicialmente ya se encuentra deteriorada, lo que agrava el riesgo y no garantiza la seguridad de los residentes de la zona.

PIDEN UNA ESCALERA

Por otro lado, los vecinos también denunciaron la falta de una escalera que fue retirada durante la ejecución de los trabajos y que, hasta el momento, no ha sido repuesta por las autoridades. Esta situación dificulta aún más el acceso y desplazamiento de los residentes de la zona. “Ellos nos prometieron hacernos nuestra escalera, ¿dónde está nuestra escalera?”, manifestó