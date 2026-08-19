Sismo de 4.8 sorprende a limeños esta mañana: ¿cómo respondieron los ciudadanos a este evento?

Esta mañana, una fuerte sacudida de 4.8 grados de magnitud alarmó a los limeños. El epicentro se registró al sur oeste de Lurín, a 42 kilómetros de profundidad y que tuvo una intensidad de III. Aunque el remezón solo duró unos segundos, alertó a varios ciudadanos que ya iniciaban su jornada, pues el movimiento inició alrededor de las 5:30 de la mañana.

En un recorrido del equipo de Buenos Días Perú, se consultó a los ciudadanos sobre este sismo: ¿están preparados con mochilas de emergencia? o ¿conocían a qué zonas de seguridad acudir?

¿CÓMO VIVIERON ESTE NUEVO SISMO LOS CIUDADANOS?

En la avenida Arequipa, donde hay edificios de gran altura, algunos vecinos comentaron que llegaron a sentir el movimiento cuando se alistaban para iniciar su jornada laboral; otros corroboraron que cuentan con mochilas de emergencia y su familia está preparada para un fuerte sismo. Mientras una joven estudiante explicó que solo logró despertar a sus padres, luego de eso el movimiento se detuvo.

En Barranco, en la Costa Verde, la preocupación es por el estado de las geomallas, debido a que algunas tienen varios años y de esta dependen la seguridad de transportistas y transeúntes. Por otro lado, algunos bañistas y surfistas comentaron que el mar está un poco movido y con viento ligero, pero que no ven problemas para ingresar a nadar, pese al reciente sismo, además, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú descartó la generación de un tsunami tras el fuerte temblor de 4.8 de magnitud.

En el distrito de El Agustino, un adulto mayor de 80 años respondió que el movimiento hizo que su familia saliera afuera de su casa y aseguró que sí tienen conocimiento de qué hacer durante un temblor. En tanto, otro adulto mayor comentó que su familia sí estaba preparada y, afortunadamente, no fue una sacudida larga.

RECIENTE SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO 2026

Cabe destacar que el último 14 de agosto se realizó el Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en el que instituciones públicas y privadas, organizaciones, familias y ciudadanía participaron con ejercicios orientados a reforzar la respuesta frente a sismos y otros peligros asociados. Esto permite poner en práctica planes, protocolos y procedimientos previstos para una emergencia. También sirve para revisar las rutas de evacuación, las zonas seguras y los puntos de reunión definidos con anticipación por las familias, instituciones y comunidades, según Indeci.