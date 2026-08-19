Conductor atropella a mujer y escapa en Santa Anita: autoridades buscan al responsable

Tras el accidente registrado en el distrito de Santa Anita, donde una mujer fue atropellada mientras se disponía a ingresar a un taxi, el responsable continúa desaparecido y es buscado por las autoridades.

La víctima fue identificada como Maritza Aguirre, de 51 años, quien permanece internada en un centro de salud y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con pronóstico reservado. Ante esta situación, su hermano pidió a las autoridades intensificar la búsqueda del responsable y ponerlo a disposición de la justicia.

SE ENCUENTRA EN UCI

El hermano de la víctima indicó que finalmente se logró realizar la operación y que, posteriormente fue llevada a UCI, donde permanece bajo observación médica mientras los especialistas monitorean de cerca su evolución. “La doctora nos dijo que si se iba a recuperar, pero que su diagnóstico todavía es reservado, porque la van a tener en evaluación todavía”, indicó.

Por otro lado, señaló que hasta el momento no han podido dar con el paradero del responsable del atropello. Asimismo, indicó que la propietaria del vehículo también se encuentra en libertad y que ya se presentó la denuncia correspondiente contra ambos involucrados para determinar las responsabilidades del caso.