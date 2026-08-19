Bus de Cruz del Sur es atacado a balazos mientras circulaba por San Luis

Un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur que se dirigía hacia Ica fue atacado a balazos por sujetos desconocidos que dispararon y luego huyeron del lugar mientras se desplazaba por el distrito de San Luis.

El hecho ocurrió a la altura de la cuadra 34 de la avenida Canadá, donde los delincuentes realizaron al menos dos disparos. Uno de los proyectiles impactó cerca de la cabina del conductor, mientras que otro alcanzó el segundo piso del bus.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni fallecidas, asimismo los pasajeros fueron trasladados hasta la agencia de la empresa, donde abordaron otra unidad para continuar con su viaje hacia su destino.

POLICÍA INVESTIGA ATAQUE CONTRA BUS

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta la zona para acordonar el lugar y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables del ataque. Hasta el momento, se desconoce el móvil del atentado y el paradero de los sujetos que efectuaron los disparos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el ataque estaría relacionado con un caso de extorsión u otro hecho delictivo. Los pasajeros fueron puestos a buen recaudo luego de vivir momentos de tensión durante el trayecto.

OTRO ATAQUE PARA CRUZ DEL SUR

Este no sería el primer atentado contra una unidad de Cruz del Sur. Hace aproximadamente un mes, otro bus de la empresa que se dirigía hacia Huaraz fue atacado a balazos mientras circulaba por la Panamericana Norte, en Puente Piedra. en donde los delincuentes dejaron un sobre que contenía un número telefónico.