Adrián Neyra, experto en Gestión de Riesgos: una edificación sin expediente técnico va a colapsar

Un nuevo sismo, con 4.8 de magnitud y localizado al suroeste de Lurín, ha generado dudas respecto a cómo afectaría un movimiento de mayor magnitud a la capital, la cual ha crecido de manera desordenada y, muchas veces, con construcciones sin criterio técnico. Para responder por ello, Buenos Días Perú se comunicó con el ingeniero Adrián Fernando Neyra, experto en Gestión de Riesgos.

“Somos un país que estamos expuestos a movimientos, a dinámicas, pero no sabemos dónde van a ocurrir”, comentó el ingeniero Adrián Fernando Neyra, experto en Gestión de Riesgos, y añadió que esto nos obliga como ciudadanos a estar siempre preparados. Para el experto, Lima ya ha tenido varios movimientos telúricos fuertes a lo largo de su historia, lo que indica que es una zona propensa a sismos de mediana y fuerte intensidad.

EDIFICIOS ALTOS EN LIMA: ¿CUÁN SEGUROS SON?

Para Adrián Neyra, el principal problema de la ciudad está en la manera en que se han construido las edificaciones, si estas se han elaborado con normas, con supervisión y expediente técnico. “Los edificios son construcciones que han sido hechos para resguardar las vidas, entonces si se han seguido los lineamientos, esa edificación no va a colapsar, el riesgo está con las construcciones informales”, manifestó.

En el caso de adquirir un departamento o vivienda, el experto comentó que se tiene que pedir información de lo básico que tiene el edificio, pero al momento de comprar con un crédito hipotecario, hay que tener en cuenta que se incorporen los parámetros exigidos por los bancos, pues hay seguros y pólizas con la que éstos se resguardan.

Por otro lado, también explicó qué lugares seguros e inseguros hay en edificios altos, de más de 15 pisos. “El edificio se moverá, se rajará, pero el principio es no perder la vida, por eso es importante tratar de ir a la puerta de entrada del ascensor que está en una cápsula de concreto, pero no a las escaleras, porque se desprenden, y menos entrar o usar al ascensor”, explicó, además, añadió que en los recientes sismos se ha visto que muchas personas han fallecido por intentar escapar por estos lugares, por eso es importante conocer los lugares seguros y mantener la calma.

VIVIENDAS DE ALTO RIESGO

En el caso de viviendas construidas en laderas, o sin soporte técnico, el ingeniero Adrián Neyra dice que se puede reforzar una construcción que tenga un expediente técnico, pero en el caso de no tenerlo, el futuro de esa edificación sería el colapso. “Se debe pensar en reemplazar esas viviendas gradualmente. En una construcción informal no hay información técnica y se construyen varios pisos pensando que soporte hacia arriba, pero no sabes cómo soportará un movimiento horizontal. Allí hay un problema bastante grave en muchas edificaciones de Lima”, comentó.