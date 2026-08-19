Chofer atacado hace una semana sigue con balas en el cuerpo: necesita operación urgente en el brazo

El señor Julio Becerra Centurión, conductor de la popular "Línea 91" de la empresa Nuevo Horizonte S.A., fue víctima de la delincuencia y terminó con cuatro impactos de bala en el cuerpo. A una semana de este atentado, él aún sigue con estos elementos dentro del cuerpo, y necesita apoyo urgente para una operación.

La hermana del conductor, Fanny Centurión, señaló que él necesita una operación en el brazo urgente, pero hoy todavía no encuentra respuesta de que sea operado, además añadió que él tiene cuatro impactos de bala que siguen en su organismo. También dijo que se reunieron con el alcalde de Lima, y se pudo realizar el traslado de su hermano a otro nosocomio.

EMPRESA NUEVO HORIZONTE S.A. ASUME RESPONSABILIDAD

Añadió que la empresa Nuevo Horizonte S.A. se está haciendo responsable de este ataque, pues la operación de su hermano es bastante cara y por eso lo trasladaron a un nosocomio del Minsa para poder asumir los gastos: “Somos una familia humilde, no tenemos el dinero para asumir este gasto. Podemos hacer muchas actividades, pero nos indigna que hayan atentado contra él que solo es un trabajador”, comentó la hermana de Becerra Centurión.

Explicó que necesitan la operación de su brazo para salvar esta extremidad, pues su hermano es un conductor, además, es el sostén de sus padres y de su hija: “él es él único hermano varón que nos daba la mano”, manifestó.

DESESPERACIÓN POR LA CRECIENTE INSEGURIDAD

Finalmente, pidió al gobierno y a Keiko Fujimori que realice más acciones para mejorar la seguridad en el país, porque es imposible trabajar de esta manera: “Nosotros estamos en riesgo todos los días. Mi hijo fue atacado con un cuchillo al cuello hace poco. Pedimos más cuidado con todos los ciudadanos. Ellos son padres de familia, como usted es madre, queremos más respeto para todos los peruanos”, argumentó.