Conductor de combi de transporte informal fue baleado por sicarios en el Cercado de Lima

Un nuevo ataque contra el transporte vuelve a generar preocupación. Un conductor de una combi informal fue asesinado a balazos cuando estaba cerca de terminar su jornada laboral. El hecho ocurrió al frente de su madre a quien había ido a comprarle una gaseosa.

El conductor recibió varios disparos en la cabeza y terminó falleciendo en el pavimento. El crimen ocurrió en el cruce del jirón Saco Oliveros con la avenida Las Palmas, en Cercado de Lima. La ruta que cubría era Tacna y Reynoso, cuando se detuvo unos minutos para realizar la compra para su madre.

Bajó del vehículo y al terminar la compra, un sujeto se le acercó y le disparó en la cabeza, luego fugó. La víctima era padre de familia y llevaba, aproximadamente, doce años trabajando en el sector.

DOS MAFIAS CRIMINALES ESTARÍA TRAS ATAQUES A “PLANETAS”

Estos vehículos informales, conocidos como “planetas”, son blanco de amenazas y ataques debido a las extorsiones que los obligan a pagar cupos de hasta S/40 diarios por dos organizaciones criminales, según información de otros transportistas.

Pero este no sería el primer ataque contra estos conductores, pues el pasado sábado otro chofer fue baleado cuando trabajaba, según testigos, un sujeto lo habría seguido a bordo de una camioneta. Los agentes de la policía encontraron ocho casquillos de bala mientras seguían las diligencias para ubicar a los responsables.

ANUNCIAN PARO DE TRANSPORTISTAS POR OLA CRIMINAL

Cabe destacar que los gremios de transportistas han anunciado un paro para este 25 de agosto en Lima y Callao, por un periodo de 24 horas, debido a las constantes extorsiones y homicidios que sufren los transportistas por mafias criminales, que también exigen onerosos cobros de cupos, además de la falta de diálogo con el Gobierno. Según los voceros, el paro alcanzará a organizaciones que representan más del 80 % del servicio regular.