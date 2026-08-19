Conducir bajo la lluvia: estos son los peligros que pueden provocar accidentes

Las intensas lluvias asociadas a la DANA vienen generando complicaciones no solo para los peatones, sino también para los conductores, donde el agua acumulada en diferentes calles de Lima, situación que podría protagonizar accidentes.

Imágenes registradas en Villa El Salvador muestran a motociclistas y conductores intentando avanzar por sectores donde el agua y el lodo alcanzan niveles considerables. Incluso, un vehículo de transporte público quedó atrapado en medio de una zona inundada, situación que podría haber ocasionado graves daños en su sistema mecánico.

Especialistas advierten que ingresar con un vehículo a una zona inundada puede generar fallas eléctricas y daños en el motor, por ello, recomiendan evitar cruzar grandes acumulaciones de agua y buscar rutas alternativas cuando las condiciones representen un riesgo.

AGUA PUEDE PROVOCAR DAÑOS

Mecánicos explicaron que el ingreso de agua puede afectar sensores, cableado y computadoras de los automóviles, como el hecho registrado en el transporte público en Villa María del Triunfo. “Prácticamente es una pérdida total del vehículo, porque al ingresar el agua prácticamente el motor se inunda”, indicó un mecánico.

Los conductores también señalaron que transitar por calles inundadas representa un riesgo debido a la presencia de huecos que quedan ocultos bajo el agua, donde el costo de mantenimiento podría representar gastos de entre 150 y 200 soles.

TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Por otro lado, ante el pronóstico de nuevas precipitaciones en Lima y otras regiones del país, la SUTRAN exhortó a conductores, transportistas y usuarios de las vías nacionales a extremar las medidas de prevención durante sus desplazamientos.