Buenos Días Perú

20/08/2026

Callao: municipio ejecuta operativo de recuperación de espacios públicos

Un tramo de la avenida Venezuela permanecía ocupada por construcciones y estructuras de empresas y viviendas desde hace más de 20 años. La intervención se desarrolló sin incidentes.



En un amplio operativo, la Municipalidad Provincial del Callao recuperó más de 100 metros de la avenida República de Venezuela, en el tramo entre el óvalo La Perla y la calle Carlos Saco.

El espacio permanecía ocupado ilegalmente por construcciones y estructuras de empresas y viviendas desde hace más de 20 años.  La intervención edil se desarrolló sin mayores incidentes.

TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL

Con maquinaria pesada y personal municipal liberó la vía auxiliar y se recuperaron las veredas para facilitar el tránsito vehicular y peatonal en dicho sector. El operativo se prolongó por más de cuatro horas

La medida busca también mejorar la seguridad y accesibilidad a esta importante avenida del Primer Puerto, “pues la vía pública no puede estar restringida”, indicaron categóricas las autoridades municipales.

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