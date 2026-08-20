VES: sicarios en moto disparan contra dos amigos que transitaban por la calle

Un violento ataque ocurrió durante la noche en el distrito de Villa El Salvador. Dos hombres de 36 y 34 años fueron interceptados por sicarios en moto cuando caminaban por la zona y terminaron heridos.

El hecho ocurrió alrededor de la 9:30 de la noche, en la intersección de la avenida El Sol con Micaela. Ambos hombres caminaban juntos cuando fueron interceptados por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una moto lineal, cuando uno de ellos empezó a dispararles, luego fugaron en su motocicleta, dejando a los jóvenes heridos en la calle.

SE DESCONOCE ESTADO DE SALUD DE LOS HERIDOS

Los agentes policiales hallaron 14 casquillos de bala y, según los vecinos, aparentemente, los hombres ya estaban siendo seguidos por estos sujetos antes de interceptarlos. Los heridos fueron auxiliados trasladados hasta el hospital de emergencias de Villa El Salvador. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

CRÍMENES SE REPITEN EN LA ZONA

La policía tendrá que establecer quienes son los sujetos responsables y si conocían previamente a sus víctimas. En tanto, vecinos del sector señalan que no es la primera vez que se registra crímenes como estos en la zona, en tanto, los agentes policiales tendrán que seguir la ruta de estos sujetos con ayuda de las cámaras de seguridad.