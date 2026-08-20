Cercado de Lima: capturan a doce sujetos por delitos de explotación sexual

La Policía Nacional ejecutó un amplio operativo que permitió detener a integrantes de la banda criminal ‘Los Piratas’, sindicada de explotar sexualmente a mujeres y hasta menores en el jirón Zepita, Cercado de Lima.

En la intervención se detuvo a 12 presuntos miembros de la organización, cuyas identidades no fueron reveladas. Ellos serán investigados por la explotación sexual de aproximadamente 80 mujeres y dos menores de edad.

VIVIENDAS ALLANADAS

Las autoridades revisan los documentos, celulares y laptops incautadas en las viviendas allanadas que podrían brindar más información y poder desarticular la banda criminal que venía operando desde junio del año pasado.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, encargada de las investigaciones, determinará si los doce detenidos están involucrados en otros delitos, además del de explotación sexual.