Hallan nichos con símbolos de Sendero Luminoso en cementerio Belaúnde de Comas

Los ciudadanos se mostraron indignados tras la aparición de pintas alusivas al grupo genocida Sendero Luminoso en nichos del cementerio Belaunde de Comas. Según se conoció, el camposanto es administrado por el municipio distrital.

Un equipo periodístico de Panamericana Televisión llegó hasta el cementerio para conocer más detalles de este caso, que se repite, ya que hace algunos años seguidores del grupo criminal edificaron un mausoleo que finalmente fue destruido.

COLOCAR FLORES

Esta noticia se pudo conocer luego de que el familiar de un difunto fue a colocar flores a una tumba y descubrió estas pintas en los nichos; inmediatamente grabó y lo difundió en las redes sociales, generando la condena unánime de los ciudadanos.

Luego que la noticia fue difundida en el programa matutino Buenos Días Perú, las pintas terroristas fueron inmediatamente borradas; así lo comprobó nuestro reportero. La comuna encargada de la administración del cementerio no se pronunció.