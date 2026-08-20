Chofer de movilidad escolar atropella a anciana en SJL: tenía el brevete vencido

Piden justicia. Las hijas de una adulta mayor que en la víspera fue atropellada en una avenida de San Juan de Lurigancho (SJL), denuncian que el responsable conducía con el brevete vencido y sin SOAT.

Señalan también que el sujeto, identificado como Víctor Espinoza Panduro, manejaba una movilidad escolar y que al momento del accidente trasladaba a siete estudiantes. La anciana permanece hospitalizada.

TOTALMENTE DEPENDIENTE

Indican que, tras atropellar a su madre, no la auxilió; primero llamó a una de sus hijas para que se lleve a los escolares, luego se comunicó con otra de sus hijas para que lo ayude con el tema del atropello.

Denuncian que ahora su madre, debido al atropello, es una persona dependiente, necesita ayuda para comer, vestirse, asearse, etc., por lo que exigen que el responsable se haga cargo del tratamiento.