Callao: chofer de la empresa ETMOSA grave por ataque extorsivo

Un nuevo crimen contra el transporte público vuelve a encender las alarmas por la violencia. Una cúster de la empresa ETMOSA fue atacada a balazos alrededor de la 1:30 de la tarde de ayer, cuando circulaba en la cuadra 17 de la avenida José Gálvez, muy cerca del paradero La Perla, en el Callao.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el chofer, pero las balas también dañaron a una pasajera identificada como Marlene Gutiérrez, ambos fueron trasladados al hospital Daniel Alcides Carrión. Esta situación preocupa porque solo hace una semana se reportó otro ataque a otra empresa de transporte público en la cuadra 16 de la avenida José Gálvez, así como a un conductor de un vehículo colectivo que perdió la vida.

VECINOS SEÑALAN QUE PLAN ESCUDO NO ESTARÍA FUNCIONANDO

Hoy se observa que en el lugar del ataque hay presencia policial, sin embargo, los vecinos, que no quieren identificarse por temor, señalan que el “plan escudo” no estaría funcionando pues no había presencia de personal de resguardo. Además, los comerciantes del lugar mencionaron que los buses de esta empresa están evitando detenerse en el punto donde se registró el ataque al conductor, pese a la presencia de la Policía.

SECTOR DE TRANSPORTES EN LA MIRA DEL CRIMEN

Cabe destacar que, según cifras, se registra un fallecido por día, lo que demuestra que las acciones no estarían funcionando ni se ven cambios reales frente a la lucha contra las extorsiones. En tanto, las mafias criminales siguen generando más muertes y temor entre el sector de transportistas. Como se recuerda, el gremio de transportistas ha acordado paralizar el próximo 25 de agosto ante la creciente ola criminal y la falta de diálogo con las autoridades.