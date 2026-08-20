¡Increíble! construyen edificio de más de siete pisos en lo alto de un cerro

En redes sociales se viralizó un video reportando una alarmante situación: la presencia de un edificio de más de siete pisos en lo alto de un cerro de San Juan de Lurigancho, en el asentamiento humano El Paraíso, más aún cuando expertos recomiendan que las edificaciones sigan las normas técnicas de construcción.

Esta situación llama la atención, pues se trataría de una zona insegura donde no hay agua constante ni vías de escape ante situaciones de peligro como movimientos sísmicos. En tanto, el propietario de la construcción, quien prefirió no declarar ante la prensa, dijo que se reservaba su respuesta a si la edificación seguía normas técnicas.

Cabe destacar que a lado de dicha edificación también se está construyendo una infraestructura de cinco pisos y se desconoce si estas cumplen con los requisitos y condiciones necesarias.

PREOCUPACIÓN POR LA AUTOCONSTRUCCIÓN

El primer piso exterior de esta edificación de siete pisos le pertenece a una olla común que sí es de drywall, de material de madera, pero la edificación está construida con cemento. Sin embargo, una vecina se mostró preocupada porque está erigida sobre pircas: “es un peligro por las pircas”, además, dijo que no hay zonas de escape en el lugar.

En un breve recorrido por este cerro, un equipo de Buenos Días Perú observó que varias construcciones no cuentan con refuerzos como columnas o vigas, soportadas por pircas y en zonas de suelo arenoso. Además, la zona no tiene agua ni desagüe, las escaleras y pistas están en mal estado, no tienen muros de contención, pero deben arriesgarse viviendo en estas zonas inseguras al no tener otro lugar.

En medio de fuerte sismos y temblores que han afectado varias partes del mundo, como Venezuela, Colombia, Filipinas, entre otros, incluso movimientos moderados como en Junín y, recientemente, en Lurín, este tipo de construcciones se convierten en una verdadera bomba de tiempo para los ciudadanos que viven en dicho lugar.