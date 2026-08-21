Miraflores: conductor de camioneta atropella a joven en scooter que iba en ciclovía

Un joven que iba por la ciclovía de la avenida Arequipa fue impactado por un conductor de una camioneta en Miraflores. Luego se levantó y alzó las manos en señal de reclamo, después se retiró de la pista, mientras el conductor de la camioneta continuó su trayecto, sin embargo, producto del choque, el vehículo dejó caer su placa.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, en el cruce de las avenidas Arequipa con la calle Lizardo Montero. El joven fue impactado en su lado derecho por el automóvil y lo hizo caer al pavimento, luego de que el joven se retiró de la pista, tuvo que ser trasladado al hospital José Casimiro Ulloa donde informaron que sufrió una fractura de clavícula.

PLACA AYUDA A UBICAR VEHÍCULO

Posteriormente, los agentes del orden lograron dar con el automóvil gracias a la placa que se cayó del vehículo. La policía ubicó la camioneta horas después estacionada frente a un inmueble de la calle General Suárez en Miraflores. El vehículo fue identificado y, posteriormente, se presentó a la policía, el conductor aseguró que se retiró porque el joven solo le reclamó por los daños materiales, pero no dijo que estaba lesionado.

Tras presentarse en la comisaría, el conductor quedó detenido y las autoridades siguen con las investigaciones que deberán determinar las responsabilidades de este accidente que fue registrado por una cámara de seguridad.