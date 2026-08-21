VMT: capturan extorsionadores que se habían infiltrado en talleres mecánicos

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía Nacional capturó a una banda de extorsionadores que se había infiltrado en un taller mecánico, ubicado en la avenida Allende en Villa María del Triunfo (VMT).

Según las autoridades, en la cuadra 12 de la referida avenida existe gran cantidad de talleres mecánicos que estos extorsionadores infiltraron con un cómplice que obtenía datos de los propietarios.

ATAQUES PERSONALES

Así, con la información personal del propietario y sus familiares, los criminales los extorsionaban con llamadas y mensajes a su WhatsApp; los detenidos son un peruano y un colombiano.

Según se pudo conocer, los delincuentes exigían al dueño una cuota de ingreso de 8 mil soles y un pago mensual de 3 mil soles para darles seguridad, y evitar ataques personales y contra el negocio.