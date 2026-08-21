San Juan de Lurigancho: piqueteros en moto toman la avenida Ramiro Prialé

Exigen una solución inmediata. Indignados vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) denuncian que, desde hace ocho meses, todos los jueves motociclistas llegan hasta la avenida Ramiro Prialé para realizar piques ilegales.

Señalan que desde la medianoche toman por completo la importante vía; pese a sus reclamos, las autoridades no ponen un alto a esta situación; los piqueteros siguen con sus maniobras temerarias sin ningún inconveniente.

PELEAS Y DISPAROS

Indican que durante estos encuentros se consume alcohol, se registran peleas y hasta disparos; ya no saben a quién recurrir para que sus reclamos sean atendidos, pues no pueden descansar con la bulla que hacen los piqueteros.

Asimismo, estas personas interrumpen la circulación de los vehículos, cuyos conductores tienen que bajar la velocidad para no atropellar a las decenas de motociclistas que prácticamente se apoderan de la autopista.