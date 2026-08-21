Bus de transporte público queda atascado en puente de la Av. Brasil

A la altura de la Av. La Marina, un bus de transporte público quedó atrapado debajo del puente de la Av. Brasil, pese a la advertencia instalada en la vía, la cual indica que las unidades que pueden transitar por el lugar deben tener una altura máxima de 2.30 metros.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la zona y constató que el vehículo sufrió una serie de daños en la parte superior, especialmente en el techo. Además, con la finalidad de retirar la unidad, tanto el conductor como el cobrador desinflaron las llantas.

¿QUIÉNES AYUDARON A SACAR LA UNIDAD?

Este incidente causó un dolor de cabeza para otros conductores, por lo que se necesitó el apoyo de miembros del Serenazgo, la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Emape, quienes colaboraron en el retiro del vehículo y posteriormente limpiaron y despejaron la vía auxiliar de la Av. Brasil.

Al ser consultado sobre por qué decidió transitar por debajo del puente pese a la advertencia de altura máxima, el chofer del bus de transporte público, perteneciente a la empresa CTI Corporación, explicó que uno de los carriles de la vía se encontraba cerrado.