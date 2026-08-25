Delincuentes roban S/25 mil de negocio de reciclaje en San Juan de Lurigancho

Una familia propietaria de un taller de reciclaje, ubicado en San Juan de Lurigancho, fue víctima de un violento asalto luego de que dos delincuentes ingresaran al establecimiento para sustraer dinero en efectivo por un monto superior a S/25 mil.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, que captaron el ingreso de los sujetos y el momento en que redujeron a los propietarios bajo amenazas con armas de fuego. Los delincuentes se llevaron un saco con monedas y un morral que contenía billetes.

Tras el robo, los familiares intentaron impedir la fuga y se enfrentaron a los delincuentes en plena vía pública. Sin embargo, uno de los sujetos logró escapar con el dinero, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

DUEÑOS DEL NEGOCIO TEMEN POR SUS VIDAS

Asimismo, tras el enfrentamiento registrado en plena vía pública, los presuntos delincuentes, de nacionalidad venezolana, habrían amenazado con atentar contra la vida de los familiares que intentaron impedir su fuga. “Todos eran de nacionalidad venezolana y amedrentan a la familia diciendo: “mañana venimos por ustedes”, indicó el propietario del negocio.

Tras realizarse el robo, los propietarios fueron a poner una denuncia en la comisaría de San Elizabeth, donde les prometieron resguardo policial, sin embargo este aun no se ha cumplido.