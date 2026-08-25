Callao: conductor termina herido en rostro y cuello por ataque de sicario

Un hombre de 60 años, identificado como Jhonny Martin Rey Bernuy, fue baleado cuando se encontraba dentro de su automóvil en la cuadra 14 de la avenida Juan Velasco Alvarado, en Ciudad del Pescador, Bellavista.

Según la Policía, un sujeto encapuchado se acercó a pie hasta el vehículo, sacó su arma y realizó cinco disparos contra la víctima, quien resultó herida en el rostro y cuello, luego huyó el lugar. El atacante escapó hasta la calle 2A y abordó una motocicleta que lo esperaba, mientras que los peritos hallaron cinco casquillos en la escena.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Sabogal, donde permanece internada en el área de trauma shock, mientras el automóvil permanece en custodia policial.

INVESTIGACIÓN POLICIAL CONTINUA

La Policía investiga una hipótesis que indica que el ataque habría estado dirigido contra un sujeto conocido como “chino Popy”, sin embargo, esta versión aún es materia de investigación. En tanto, el vehículo donde se encontraba la víctima figura registrado a nombre de una mujer que, según reporte policial, sería cuñada de esta persona.

La Depincri de Bellavista realiza diligencias para determinar quién ordenó y ejecutó este ataque y trabaja para identificar el móvil del atentado. Por ahora, Jhonny Rey continúa internado en el hospital.