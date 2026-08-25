Caen “los injertos del sur”: mafia estaría implicada en casos de extorsión contra el transporte público

Cinco presuntos integrantes de la banda criminal “Los Injertos del Sur” fueron detenidos en Villa El Salvador durante un operativo de la Dirincri: cuatro de ellos fueron intervenidos en distintos puntos del distrito y uno, por la Depincri de Villa El Salvador.

El operativo comenzó alrededor de las 4 de la tarde y estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación de Extorsiones, luego de un trabajo de inteligencia realizado a partir de una denuncia reservada por extorsión.

Durante el operativo se incautaron dos pistolas abastecidas, municiones, seis celulares y 1,200 soles en efectivo. Para los investigadores, los teléfonos serán clave para establecer cómo operaba esta organización y determinar si desde estos equipos se coordinaba amenazas, cobros de cupos o ataques contra sus víctimas.

INVESTIGAN PRESUNTO VÍNCULO CON ATAQUE A NUEVA AMÉRICA

Según la Policía, los detenidos estarían vinculados a delitos de extorsión y sicariato contra empresas de transporte público de Lima Sur y serían investigados por su presunta participación en el ataque armado contra la empresa Nueva América, ocurrido el último domingo.