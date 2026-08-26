Sicarios asesinan a mototaxista por presunto cobro de cupos en Puente Piedra

La Policía inició las investigaciones para identificar a los responsables del asesinato y determinar si se trató de un nuevo ataque vinculado a la extorsión y el cobro de cupos.

Un joven mototaxista de 29 años, identificado como Paolo Villacruz, fue asesinado a quemarropa mientras brindaba el servicio de transporte en la zona conocida como La Perimétrica, ubicada en el límite de Puente Piedra y Carabayllo.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables. Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con un presunto caso de extorsión que habría venido afectando a la empresa para la que trabajaba la víctima.

FEROZ ATAQUE

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p. m. en la avenida Pacífico, a la altura de la asociación Velasco Alvarado, cuando la víctima se encontraba dentro de su mototaxi. En ese momento, los presuntos sicarios llegaron y dispararon a quemarropa, sin darle oportunidad de protegerse.

Tras el ataque, los delincuentes huyeron del lugar, mientras que el hecho generó alarma entre los vecinos de la zona. Al salir de sus viviendas, los residentes se encontraron con la lamentable escena y dieron aviso a las autoridades.