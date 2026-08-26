Chorrillos: robo de camioneta termina en triple choque que dejó a una menor herida

El robo de una camioneta terminó en una violenta persecución. Tres sujetos armados bajaron de un vehículo, amenazaron a una familia y se apoderaron de su camioneta, pero minutos después fueron perseguidos por la policía y terminaron provocando un triple accidente que causó que una menor quede herida.

Todo fue registrado por cámaras de seguridad del distrito de Chorrillos. Cuando la camioneta reducía la velocidad para estacionarse fueron interceptados por un vehículo de donde salieron los sujetos encapuchados y armados, esto ocasionó el pánico de transeúntes que salieron disparados.

POLICÍA ACTIVA PLAN CERCO

Una vez que los encapuchados amedrentaron a los pasajeros de la camioneta, estos salieron de la unidad dejando a los delincuentes apoderarse del vehículo, pero su huida no duró mucho, pues la policía activó el plan Cerco y salió en persecución de estos sujetos una vez que recibió la alerta del robo.

Los agentes del Escuadrón de los Halcones lograron detener a estos sujetos que huían por las calles a la altura del cruce de las avenidas Próceres y Eucalipto, donde los delincuentes ocasionaron un triple choque que dejó a una menor de edad herida. Ahora las autoridades investigan a estos delincuentes y su involucramiento en robos de Lima Sur.