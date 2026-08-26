Desalojo del mercado “La Cumbre”: comerciantes aseguran que pagaban a la municipalidad

El mercado informal denominado “La cumbre” , ubicado en la avenida Túpac Amaru, fue desalojado por un operativo de la municipalidad de Carabayllo de forma conjunta con la Policía Nacional. Este espacio informal ha estado durante 40 años en la zona, invadiendo la vía pública, pero ya tenían pisos con losetas y toldos con estructuras de fierros. Son más de mil puestos que son afectados por este desalojo.

Alrededor de 500 policías se desplegaron en esta zona para realizar el operativo desde las 3 de la madrugada. Según el general Jorge Luis Castillo, jefe de la región policial Lima Centro, los comerciantes generaban congestión vehicular, obstaculizaban la vía pública y propiciaba la llegada de personas de mal vivir. Añadió que una vez se recupere el espacio público se establecerán servicios policiales.

ASEGURAN QUE NO HUBO PREVIA NOTIFICACIÓN

Durante la mañana continúa el operativo con la presencia de maquinaria pesada que están limpiando las calles de este mercado informal, destruyendo las estructuras de metal y los pisos de cemento. Algunos comerciantes han salido a oponerse a este operativo.

“Nosotros tenemos piso y techo por el que pagamos cada tres meses a la municipalidad”, señaló una comerciante, pero aseguró la comuna no les habría avisado que se realizaría este desalojo: “nos han sacado así, como animales”, señaló el trabajador.

Otra comerciante aseguró que no se notificó este operativo, además que la municipalidad les cobra para poder trabajar. De igual manera, otra vendedora también añadió que se paga puntualmente a la municipalidad, pero están desconcertados porque nunca se les avisó que iban a ser desalojados: “nosotros pagamos por el toldo cada tres meses y también por la vía pública”, explicó la mujer.

“El alcalde no tiene palabra. Nosotros somos tiendas formales, pagamos piso, techo, toldo, arbitrios, todo. Pagamos cada tres meses. Acá no hay extorsión, pero más abajo sí. Está bien que ordenen, pero no así, esto nos perjudica”, dijo otra trabajadora del mercado que prefirió no ser identificada.

En tanto, una comerciante señaló que si la municipalidad les hubiera avisado con antelación habrían sacado sus toldos, además, señaló que pagaban a la municipalidad, pero que no tiene un registro del pago porque todo era manejado por la municipalidad.

Según informaron los comerciantes, no serían reubicados ya que no se avisó con anterioridad de este operativo. En tanto, hasta el momento no hay un vocero de la municipalidad para ser consultado por las acusaciones de los comerciantes que aseguran que fueron notificados.