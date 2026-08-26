Chosica: usan tabla de madera como puente para cruzar la quebrada

Increíble. Vecinos de Chosica viven a diario en un gran peligro, pues deben cruzar por una tabla sin barandas. En Los Ángeles de California existía un puente en 2017, pero un huaico lo destruyó y se puso estas tablas para seguir cruzando.

Un residente del lugar comentó que esta vía la construyó una vecina con sus recursos para permitir el pase de los vecinos, pero no representa ninguna seguridad. “Este puente no presta garantías”, comentó el vecino, que aseguró que ya han ocurrido accidentes por usar esta infraestructura precaria.

VECINOS ASEGURAN QUE HAY ABANDONO DE LAS AUTORIDADES

Sumado a lo anterior, hay tablas faltantes en dicha estructura, dejando peligrosos huecos que podrían provocar una tragedia. El residente comentó que las autoridades los han abandonado: “Ya no creemos en las autoridades, porque primero vienen en la candidatura ofreciendo puentes modernos, pero en su desesperación por ganarse el cargo ofrecen cualquier cosa. Ahora los que ya son alcaldes, poco o nada les importa”, comentó.

Una vecina comentó que el responsable de esta situación es el alcalde de Lurigancho-Chosica, porque es la autoridad quien da las autorizaciones para que la gente se asiente en lugares vulnerables como este: “Él cobra arbitrios, nos da constancia de posesión en lugares de alto riesgo. Aquí hay una corrupción total de la autoridad y de los vecinos que callamos”, enfatizó la vecina.

Añadió que esto empeora porque no hay suficiente alumbrado público. Cabe destacar que esta vía de madera es el único punto de acceso, caso contrario tendrían que bajar a la quebrada para cruzar. Los vecinos esperan que las nuevas autoridades puedan dar solución a esta infraestructura que no da seguridad para los residentes.