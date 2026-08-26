Camión se vuelca y deja dos heridos en vía Pasamayito

Un camión terminó totalmente destrozado en la vía conocida como Pasamayito. Nuevamente un accidente vehicular se reportó en este lugar, en la séptima zona de Collique, en el distrito de Comas. El conductor terminó con heridas graves por lo que fue enviado al hospital Sergio Bernales, mientras el copiloto tuvo que lanzarse del vehículo para salvar su vida, según informaron los vecinos.

CONDUCTORES NO RESPETAN LAS NORMAS

En la pista quedaron partes del vehículo, incluso algunos elementos de la carga que llevaba. Los vecinos aseguran que esta situación se repite en la zona, pues es la décima vez que ocurre y esto hace que crezca el temor de que alguna unidad colisione contra las viviendas aledañas o que alguna persona pueda ser arrollada.

Aunque la vía solo permite 30 kilómetros por hora y hay varias señaléticas, muchos vehículos terminan avanzando a gran velocidad, ocasionando accidentes. Ante esta realidad, los vecinos piden más señalética o presencia de policía o personal de tránsito, porque los conductores no respetan las señalizaciones ni las normas, pese a que hay rompemuelles.

EXCESO DE VELOCIDAD ES LA PRINCIPAL CAUSA DE SINIESTROS

El 26 de julio, el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Humberto Alvarado, informó que los accidentes de tránsito han causado el fallecimiento de 1881 personas en el país en lo que va del 2026, además, que de ese total, 309 se registraron en las principales carreteras donde el exceso de velocidad es la principal causa de accidentes.