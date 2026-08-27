Policía resultó herido durante operativo en Ventanilla: recibió disparos en la cara y el brazo izquierdo

Un policía resultó herido de bala durante un operativo en Pachacútec, Ventanilla. El agente fue identificado como Paulo Távara Colchado, de 56 años, quien recibió disparos en el mentón y el brazo izquierdo.

Según primeras informaciones, dos sujetos que se desplazaban en un automóvil color blanco habrían disparado contra el suboficial Távara Colchado, para luego fugar rápidamente con rumbo desconocido.

El agente fue trasladado inmediatamente al centro de salud de Ventanilla, donde recibió los primeros auxilios; tras ser estabilizado de sus heridas de bala, fue derivado al Hospital Central de la PNP Luis N. Sáenz.

PRESUNTO IMPLICADO

Luego del ataque, diferentes unidades policiales desplegaron un operativo, logrando intervenir a un sujeto de iniciales J. Z. V., quien sería uno de los presuntos autores de los disparos contra el agente.

Trascendió que el sujeto intervenido tendría vínculos con la organización criminal ‘Los Sanguinarios de Ventanilla', banda que extorsionaría desde hace meses a comerciantes y mototaxistas del sector.