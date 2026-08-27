Callao: pescadores se enfrentan con palos y piedras frente a parque

Momentos de tensión y violencia se reportaron el último miércoles 26, en la playa Cantolao, en La Punta, Callao. Un grupo de pescadores terminó en una brutal pelea donde usaron piedras y palos, cerca de un parque destinado a niños.

Las imágenes muestran a unas ocho personas que terminan enfrentándose cuerpo a cuerpo, mientras unos observan y otros intentan intervenir. Los insultos y amenazas continúan mientras los enfrentamientos avanzan y se incrementa la tensión, los sujetos empiezan a lanzarse piedras y palos. Incluso, algunos exhibieron armas punzocortantes.

¿QUÉ OCASIONÓ EL ENFRENTAMIENTO?

La Municipalidad de La Punta habría aprobado las labores de turismo y de pesca libre, debido a que los efectos del fenómeno El Niño está afectando a los hombres de mar, por ello los grupos de pescadores artesanales y los del sector turismo estaban disputando el terreno donde desarrollan sus actividades, tanto de paseo turístico como de pesca artesanal.

La municipalidad también llegó a la zona junto a la Policía Nacional para que se llegue a un acuerdo. La entidad señaló que no hubo detenidos, pero sí varios heridos producto de esta pelea, además de daños materiales.

La comuna anunció coordinaciones con las autoridades competentes para determinar responsabilidades y evitar que este tipo de enfrentamientos pueda poner en riesgo a vecinos y visitantes.