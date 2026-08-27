Chorrillos: se iniciaron trámites para extradición de sujeto que intentó asesinar a expareja en Chile

Esta mañana, en entrevista con Buenos Días Perú, el coronel Hans Ruiz, jefe de la OCN Interpol Lima, señaló que ya se iniciaron los trámites para la extradición del ciudadano venezolano Ansoni Josué Rondón Chacín, quien en la víspera fue detenido en Villa El Salvador (VES).

El extranjero estaba prófugo de la justicia chilena, luego que el pasado 4 de agosto acudiera a la casa de su expareja, ubicada en la ciudad de Santiago, llevando líquido inflamable. El sujeto atacó a la mujer cuando esta abrió la puerta; la hija de la víctima también resultó herida.

EXTRADICIÓN A CHILE

Según el coronel Ruiz Marín, tras su detención, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado Especial de Lima Sur, en Chorrillos, que ayer mismo inició los trámites necesarios para su extradición a Chile. Señaló que, si todo marcha bien, el proceso podría tardar entre uno y tres meses.

Dijo también que al momento de su intervención el extranjero no opuso resistencia y prácticamente aceptó las acusaciones que motivaron su detención. Trascendió que el sujeto era buscado en más de cien países. En todo momento evitó declarar; estuvo siempre en silencio.