¡Atención! Ladrones conocidos como “manos de seda” invaden Puente Atocongo

Los carteristas y ladrones “manos de seda” se han apoderado del Puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores. Sujetos roban aprovechando el gentío para hurtar billeteras y objetos de valor de los transeúntes que esperan en paraderos y de pasajeros en buses.

Las cámaras de seguridad han logrado registrar los momentos en que delincuentes rondan la zona para buscar a sus víctimas, aprovechando las horas punta en que se acumula gran cantidad de personas. Incluso, cuando estos ladrones no pueden obtener los artículos de valor en los paraderos, suben a los buses persiguiendo a sus víctimas hasta apoderarse de su objetivo.

TRANSEÚNTES EN LA MIRA DE LOS DELINCUENTES

Una joven comentó que siempre guarda sus pertenencias en su bolsillo del pantalón y evita dejarlos en su bolso para no sufrir robos, además, comentó que no ha sido víctima de este tipo de robos, afortunadamente.

Otro transeúnte señaló que está enterado que hay delincuentes en la zona, por ello evita sacar el celular de su mochila o de su bolsillo para evitar sufrir un robo. En tanto, una joven comentó que ha visto a ladrones en moto en los alrededores y otros que suben a los micros para robar billeteras.